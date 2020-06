คำบรรยายภาพ เจมส์ โบเวน เขียนหนังสือ 6 เล่มเกี่ยวกับบ๊อบ

แมวที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสือและภาพยนตร์เรื่อง A Street Cat Named Bob ตายขณะมีอายุได้ 14 ปี

เจมส์ โบเวน พบเจอกับบ๊อบในปี 2007 ระหว่างที่เขาติดยาเสพติดและกำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อเลิกยา เขาพบเจ้าเหมียวถูกทอดทิ้งและได้รับบาดเจ็บ จึงตัดสินใจพามันกลับมาเลี้ยงที่บ้านและตั้งชื่อมันว่า "บ๊อบ"

เขาพาบ๊อบ ซึ่งเป็นแมวสีน้ำตาลอมส้มไปไหนมาไหนด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกหรือตอนที่เขาออกไปขายหนังสือพิมพ์ The Big Issue ในลอนดอน

จากนั้นไม่นานโบเวนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับบ๊อบซึ่งได้กลายเป็นหนังสือยอดนิยม จนมีผู้กำกับนำเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2016 ซึ่งมีบ๊อบตัวจริงร่วมเล่นด้วย

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2012 และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยซึ่งใช้ชื่อว่า "บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์

หลังจากนั้นมาโบเวนก็เขียนหนังสือเล่าเรื่องราวของบ๊อบออกมาอีกถึง 5 เล่ม

ภาพยนตร์เรื่องที่สอง A Gift from Bob ที่มีแมวในตำนานอย่างบ๊อบร่วมแสดงด้วยมีกำหนดเปิดตัวในปลายปีนี้

บ๊อบไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ของมันเองกับเจมส์ โบเวน

โบเวนยกความดีความชอบให้กับคู่หูสี่ขาที่สวมผ้าพันคอของเขาว่าบ๊อบคือผู้ช่วยชีวิตที่ทำให้เขาเลิกยาเสพติดได้สำเร็จ

เขาเขียนไว้อาลัยบ๊อบในหน้าเฟซบุ๊กของหนังสือว่า "บ๊อบให้ผมมากกว่าความเป็นเพื่อน ยามที่มีเขาอยู่ข้าง ๆ ผมค้นพบทิศทางและวัตถุประสงค์ในการดำเนินชีวิตที่มันเคยฉันขาดหายไป"

"เขาได้พบกับผู้คนหลายพันคน และเข้าไปนั่งในใจของผู้คนนับล้าน" ไม่มีแมวตัวไหนเหมือนเขา และมันจะไม่มีแมวแบบบ๊อบอีก

"ผมรู้สึกเหมือนแสงสว่างในชีวิตของผมหายไป ผมจะไม่มีวันลืมเขา"