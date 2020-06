ผลการวิจัยของบีบีซีพบว่า ทั่วโลกมีผู้คนอีกอย่างน้อย 130,000 คน เสียชีวิตในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาด นอกเหนือไปจากยอดผู้เสียชีวิต 440,000 รายที่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการว่ามีสาเหตุการตายจากโรคโควิด-19

การวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตในขั้นต้นของประชากรจาก 27 ประเทศ บ่งชี้ว่า ในหลายพื้นที่มีจำนวนการเสียชีวิตโดยรวมในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดสูงขึ้นกว่าปกติ แม้จะมีการเก็บสถิติของผู้เสียชีวิตจากไวรัสมรณะนี้ก็ตาม

จำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าระดับปกติเหล่านี้เรียกว่า "การเสียชีวิตเกินคาดการณ์" ซึ่งบ่งชี้ว่าผลกระทบที่โรคระบาดครั้งนี้มีต่อมนุษย์มีมากกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ รายงานออกมา

ผู้เสียชีวิตบางคนอาจไม่ได้ถูกนับรวมว่าเป็นเหยื่อของโรคโควิด-19 ขณะที่คนอื่น ๆ อาจเสียชีวิตจากผลกระทบโดยอ้อมของโรคนี้ เช่น เสียชีวิตเพราะระบบสาธารณสุขมีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยอื่น ๆ

ลองสำรวจแผนภาพเคลื่อนไหวด้านล่างเกี่ยวกับการเสียชีวิตเกินคาดการณ์ แล้วเลื่อนลงไปอีกเพื่อดูว่าโรคระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ไทย บราซิล อิตาลี รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ อย่างไรบ้าง

การเปรียบเทียบยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องยาก เพราะความแม่นยำของข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้น ๆ มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากเพียงใด และรัฐบาลได้นับรวมการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลเข้าไปด้วยหรือไม่

อ่านผลการวิเคราะห์การเสียชีวิตเกินคาดการณ์ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งชมวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ที่ด้านล่าง

ไวรัสโคโรนา การเสียชีวิตเกินคาดการณ์ ไทย จำนวนผู้เสียชีวิตใน ไทย สูงขึ้นกว่าปกติ 2% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 2,400 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 57 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 2,316 อ่านสั้น แม้จะเป็นประเทศที่ 2 นอกประเทศจีนที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 แต่สถิติของทางการไทยกลับมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ต่ำอย่างน่าประหลาดใจ การพบผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. ทำให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ไทยกลับไม่เคยมียอดผู้เสียชีวิตเกินวันละ 4 คนเลย ขณะเดียวกัน ข้อมูลการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุก็ออกมาในรูปแบบเดียวกัน คือ มีจำนวนการเสียชีวิตสูงกว่าปกติในเดือน มี.ค. ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ระดับปกติในเดือน เม.ย. และ พ.ค. บราซิล* จำนวนผู้เสียชีวิตใน บราซิล* สูงขึ้นกว่าปกติ 38% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 19,300 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 15,830 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 3,486 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายเดือน การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด *ข้อมูลจากบราซิลประกอบไปด้วยข้อมูลจากเมืองเซาเปาโล, รีโอเดจาเนโร, มาเนาส์, เรซีฟี, เซาลูอีส, โฟร์ตาเลซา การเสียชีวิตที่คาดการณ์ของบราซิลเป็นการเสียชีวิตที่บันทึกได้ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 บราซิลมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และยอดการตายนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาอีร์ โบลโซนาโร ประธานาธิบดีฝ่ายขวาจัดถูกวิจารณ์จากทั้งในและต่างประเทศว่าไม่ยอมรับถึงความร้ายแรงของการระบาด และไม่สนใจต่อข้อแนะนำด้านสุขภาพและการเว้นระยะห่างทางสังคม นายกเทศมนตรีเมืองเซาเปาโล ระบุว่า ระบบสาธารณสุขของเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลแห่งนี้อาจล่มสลายลงในเดือนนี้ เนื่องจากความต้องการเตียงฉุกเฉินเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เอกวาดอร์ จำนวนผู้เสียชีวิตใน เอกวาดอร์ สูงขึ้นกว่าปกติ 108% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 19,500 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 3,358 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 16,107 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายเดือน การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด เอกวาดอร์เป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ของภูมิภาคลาตินอเมริกาที่รายงานการพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย. เฉพาะในเดือน มี.ค. และ เม.ย. ที่ผ่านมา เอกวาดอร์มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ๆ จำนวนการเสียชีวิตเกินคาดการณ์ของทั้ง 2 เดือนนี้สูงกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งหมดที่ทางการเอกวาดอร์เปิดเผย ถึง 16 เท่า การเสียชีวิตเกินคาดการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกัวยาส ซึ่งมีเมืองกวัยอากิล เป็นเมืองเอก คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกระบุว่าเสียชีวิตจากโควิด-19 เนื่องจากมีอัตราการตรวจหาเชื้อที่ค่อนข้างต่ำ จาการ์ตา, อินโดนีเซีย จำนวนผู้เสียชีวิตใน จาการ์ตา, อินโดนีเซีย สูงขึ้นกว่าปกติ 55% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 4,700 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 517 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 4,214 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายเดือน การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด แม้จะไม่มีข้อมูลของสาเหตุการเสียชีวิตในทุกพื้นที่ของอินโดนีเซีย แต่ข้อมูลการฝังศพในกรุงจาการ์ตา ถือเป็นมาตรวัดที่ดีของผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ที่มีต่ออัตราการตายที่นี่ ข้อมูลในเดือน มี.ค. เม.ย. และ พ.ค. มีการฝังศพที่สุสานในกรุงจาการ์ตาเพิ่มขึ้นกว่า 4,700 ราย เมื่อเทียบกับตัวเลขในช่วงเดียวกันของปีก่อน ๆ จำนวนพิธีฝังศพที่มากเกินคาดการณ์ในเมืองหลวงแห่งนี้สูงกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ทางการเปิดเผยถึง 9 เท่า แม้แต่ที่เกาะอัมบน ซึ่งสถิติของทางการระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ชาวบ้านครอบครัวหนึ่งเผยกับบีบีซีว่าสถานการณ์ที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ทำให้ลูกชายวัย 3 ขวบของพวกเขาเสียชีวิต อิหร่าน จำนวนผู้เสียชีวิตใน อิหร่าน สูงขึ้นกว่าปกติ 6% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 6,400 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 1,433 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 5,013 อ่านเพิ่มเติม อิหร่านเปิดเผยสถิติผู้เสียชีวิตในทุก 3 เดือน โดยตัวเลขล่าสุดเป็นข้อมูลจากช่วง "ฤดูหนาว" นี่จึงไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าการเสียชีวิตที่เกินคาดการณ์เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากในฤดูหนาวมักมียอดการตายสูงจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หรือสภาพอากาศที่รุนแรง การเสียชีวิตที่เกินคาดการณ์เหล่านี้อาจมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ ในช่วง 3 เดือนนี้ก็ได้ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มระบาดในอิหร่าน ช่วงปลายเดือน ก.พ. และได้คร่าชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาล รวมทั้งพลเมืองอิหร่านไปแล้วเป็นจำนวนมาก ในขณะที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วอิหร่าน โอหมิด รู้ดีถึงอันตรายของโรคนี้ ชายวัย 66 ปีผู้นี้มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและต่อมลูกหมาก เขาจึงทราบดีว่าตนเองมีความเสี่ยงสูง "พ่อระวังตัวมากและเข้ากระบวนการกักตัว" โมจีด ลูกชายของเขาจากเมืองอาร์ดาบิล ระบุ "แต่ท่านไม่ทราบว่าเชื้อไวรัสอาจคร่าชีวิตท่านในทางอ้อมได้" โอหมิดพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เขารักการการปีนเขา ก่อนจะเกิดโรคระบาดเขาออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน ระหว่างการกักตัว เขาเริ่มมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อย ซึ่งโอหมิดคิดว่ามาจากโรคริดสีดวงทวาร แต่เมื่ออาการเริ่มหนักขึ้น ครอบครัวจึงกล่อมให้เขาไปพบแพทย์ "มันเป็นช่วงเทศกาลวันอีด และสถานพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ได้ปิดให้บริการจากมาตรการล็อกดาวน์" โมจีด เล่า "โรงพยาบาลรัฐต่างเนืองแน่นไปด้วยผู้ป่วยโควิด-19 และมันเสี่ยงเกินไปที่จะไปใช้บริการ" ในที่สุด โอหมิดได้พบแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป ซึ่งบอกว่าจำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติม อดีตครูผู้นี้ต้องรอถึง 20 วันกว่าที่ศูนย์การแพทย์เอกชนจะเปิดให้บริการ ซึ่งที่นั่นหมอสันนิษฐานว่าเขาอาจเป็นแผลในกระเพาะอาหาร จึงแนะนำให้เขาเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาลรัฐ แต่ครอบครัวของเขาเป็นกังวล เพราะได้ยินว่าที่นั่นมี "ความเสี่ยงสูง" จากโรคโควิด-19 ในเดือนถัดมา โอหมิด ยังคงอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้รับการรักษาใด ๆ เขาเสียชีวิตจากอาการรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ครอบครัวของโอหมิดบอกว่ายังทำใจยอมรับกับการเสียชีวิตของเขาไม่ได้ เพราะเขาพยายามระวังตัวเป็นอย่างดี พ่อในความทรงจำของโมจีด เป็นคนตลกและเป็นมิตร "พ่อมีคำแนะนำให้ทุกคนว่าจงเพลิดเพลินไปกับชีวิตในปัจจุบัน เพราะคุณยังมีชีวิตอยู่ และคุณไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร" อิตาลี จำนวนผู้เสียชีวิตใน อิตาลี สูงขึ้นกว่าปกติ 40% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 42,900 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 26,644 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 16,278 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายสัปดาห์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด หมายเหตุ: ข้อมูลของอิตาลีได้จากการนับกลุ่มตัวอย่าง 94% ของประชากร อิตาลีเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. เนื่องจากอัตราการติดเชื้อพุ่งสูงในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศ การระบาดของอิตาลีรุนแรงมากทางภาคเหนือ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีการเสียชีวิตเกินคาดการณ์ จำนวนการเสียชีวิตในแคว้นลอมบาร์เดีย ซึ่งมีการระบาดรุนแรง เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของตัวเลขการเสียชีวิตที่คาดการณ์ไว้สำหรับช่วง 8 สัปดาห์แรกของการระบาด ส่วนแคว้นทางภาคเหนืออื่น ๆ เช่น ปีเยมอนเต มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 50% จากช่วงปกติ ขณะที่แคว้นทางภาคกลางและภาคใต้มีตัวเลขการเสียชีวิตต่ำกว่าปกติ ในแคว้นลาซิโอ ซึ่งมีกรุงโรมเป็นเมืองเอก มีจำนวนการเสียชีวิตลดลงกว่า 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 5 ปีที่ผ่านมา มอสโก และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย จำนวนผู้เสียชีวิตใน มอสโก และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย สูงขึ้นกว่าปกติ 30% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 9,100 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 7,030 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 2,104 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายเดือน การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตทั่วประเทศรัสเซียในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด แต่ข้อมูลจากเฉพาะ 2 เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศก็เผยให้เห็นรูปแบบการเสียชีวิตที่เกินคาดการณ์ ในกรุงมอสโก มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเดือน เม.ย. สูงขึ้น 17% เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเริ่มเกิดโรคโควิด-19 ระบาดช้ากว่า มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตในเดือน เม.ย.ตามที่คาดการณ์ไว้ สวีเดน จำนวนผู้เสียชีวิตใน สวีเดน สูงขึ้นกว่าปกติ 24% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 4,200 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 3,981 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 190 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายสัปดาห์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด ช่วงที่โควิด-19 ระบาดสูงสุดในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 12 เม.ย. สวีเดนมียอดผู้เสียชีวิตรายสัปดาห์สูงสุดในรอบกว่า 2 ทศวรรษ ตัวเลขการเสียชีวิตของสวีเดนสวนทางกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เดนมาร์ก และนอร์เวย์ ซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ๆ มากกว่า ตลอดช่วงการระบาด สวีเดนไม่ได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ และให้สถานที่ส่วนใหญ่เปิดทำการตามปกติ แต่ใช้วิธีขอความร่วมมือประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ดร.อันเดิร์ช เทกแนล นักระบาดวิทยาของรัฐบาล และผู้นำทีมรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ออกมายอมรับเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การตัดสินใจไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดทำให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศมากเกินไป อย่างไรก็ตาม เขายืนกรานว่า "เรายังคงคิดว่านี่คือกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสวีเดน" พร้อมเปรียบการต่อสู้กับโรคนี้ว่า "การวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็วระยะสั้น" สหราชอาณาจักร จำนวนผู้เสียชีวิตใน สหราชอาณาจักร สูงขึ้นกว่าปกติ 43% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 64,500 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 51,804 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 12,729 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายสัปดาห์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การระบาดสูงสุดของสหราชอาณาจักรอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 เม.ย. โดยมีการเสียชีวิตเกินคาดการณ์กว่า 12,800 คน ในจำนวนนี้ 9,495 คนเป็นการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากโรคโควิด-19 กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นจุดที่มีการระบาดรุนแรงเป็นเวลานานของประเทศ มีการเสียชีวิตเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้เกือบ 2 เท่า นับตั้งแต่โรคเริ่มระบาด ทุกภูมิภาคของสหราชอาณาจักรต่างก็มีการเสียชีวิตเกินคาดการณ์ โดยภูมิภาคเวสต์มิดแลนส์ และนอร์ทเวสต์ มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติ 50% ในช่วงที่เกิดโรคระบาด แม้พื้นที่ทั่วประเทศได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดของการระบาดมาแล้ว แต่ภาคตะวันออกของอังกฤษ ยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 พ.ค. สหรัฐฯ จำนวนผู้เสียชีวิตใน สหรัฐฯ สูงขึ้นกว่าปกติ 16% โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติทั้งสิ้น 97,300 ราย การเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการ 70,266 การเสียชีวิตเกินคาดการณ์จากเหตุอื่นทั้งหมด 26,986 อ่านเพิ่มเติม การเสียชีวิตรายสัปดาห์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตที่คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด การเสียชีวิตจากเหตุอื่นทั้งหมด สหรัฐฯ รายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก คือกว่า 100,000 คน แต่ความรุนแรงของการระบาดแตกต่างกันออกไปใน 50 รัฐ ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในนครนิวยอร์กมีมากที่สุด และสูงกว่าในหลายประเทศ ลิขสิทธิ์ภาพ REUTERS แต่โรคระบาดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและชีวิตของพลเมืองอเมริกันในทุกรัฐ ในขณะที่หลายรัฐ เช่น แคลิฟอร์เนีย ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมโรค แต่ในรัฐอื่น ๆ เช่น ไวโอมิง กลับเลี่ยงใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวด ส่วนอีกหลายรัฐที่ออกคำสั่งให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ในบ้าน ก็เริ่มยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้ว

การวัดการเสียชีวิตเกินคาดการณ์ของบีบีซีนั้น ทำโดยใช้ข้อมูลการตายของประชากรจากทุกสาเหตุ รายงานประเภทนี้มักถูกบันทึกและตีพิมพ์โดยหน่วยงานฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลเหล่านี้มักใช้เวลานานในการประมวลและยืนยันความถูกต้อง ดังนั้นตัวเลขการเสียชีวิตทั้งหมดที่บันทึกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจึงเป็นข้อมูลขั้นต้น ซึ่งอาจมีการแก้ไขได้ในภายหลัง และมักปรับเพิ่มตัวเลขการเสียชีวิต

ตัวเลขการเสียชีวิตเกินคาดการณ์คือตัวเลขการเสียชีวิตทั้งหมดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ตัวเลขเหล่านี้ของแต่ละประเทศจะถูกปัดเศษให้เป็นหลักร้อยที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด

เลือกประเทศอย่างไร

เราเน้นไปยังสถานที่ที่มีข้อมูลการตายมาก และครอบคลุมห้วงเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์นับจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มระบาดในพื้นที่

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทั่วประเทศที่น่าเชื่อถือได้ เรามุ่งเน้นไปในระดับภูมิภาคเล็กกว่าที่มีข้อมูลสมบูรณ์ ยกตัวอย่าง เช่น ในกรุงจาการ์ตา ของอินโดนีเซีย ที่เราใช้ตัวเลขการฝังศพในเมืองทดแทนการนับตัวเลขการเสียชีวิต เป็นต้น

การบ่งชี้จุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ทำอย่างไร

การเริ่มต้นการแพร่ระบาดในท้องถิ่นทำโดยนับจากสัปดาห์ หรือเดือนที่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างเป็นทางการรายที่ 5 และนับต่อไปจนถึงวันล่าสุดที่สามารถหาข้อมูลได้

โดยส่วนใหญ่เราคำนวณข้อมูลพื้นฐานของการเสียชีวิตตามที่คาดการณ์จากค่าเฉลี่ยของสถิติการเสียชีวิตในพื้นที่ในช่วง 5 ปี คือระหว่างปี 2015 - 2019

ใช้ข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง

การนับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มักอ้างอิงโดยตรงจากรายงานของรัฐบาลท้องถิ่น แต่เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลของทางการไม่อาจทำได้โดยง่ายเสมอไป เราจึงใช้ข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่โดย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป

ส่วนพื้นที่ระดับเมือง เช่น กรุงจาการ์ตา เราได้ใช้ข้อมูลการตายจากโควิด-19 เฉพาะในระดับท้องถิ่น

สามารถวัดผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยวิธีอื่นหรือไม่

การเปรียบเทียบตัวเลขการเสียชีวิตเกินคาดการณ์กับการเสียชีวิตตามคาดการณ์ในช่วงที่เกิดโรคระบาดในประเทศนั้น ๆ คือหนึ่งในหลายวิธีที่จะวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

นี่คือวิธีที่มีประโยชน์ในการประเมินยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่บันทึกได้ โดยแสดงออกมาในรูปตัวเลขคนเสียชีวิตในระดับสูงเกินคาด หรือในอัตราร้อยละที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

อีกวิธีการวัด คือการวิเคราะห์จำนวนการเสียชีวิตเกินคาดการณ์ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ข้อดีของวิธีนี้ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของประเทศที่มีจำนวนประชากรแตกต่างกันได้ง่ายขึ้น

แต่ข้อเสียของวิธีนี้จะทำให้ประเทศที่มีประชากรวัยชรามากกว่าและสุขภาพแย่กว่าเสียเปรียบ เพราะไม่ได้ประเมินจากข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศที่มีประชากรสูงวัยมีแนวโน้มที่จะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงกว่านั่นเอง

