โดนัลด์ ทรัมป์ : หลานสาวเปิดโปงอา แมรี ทรัมป์ กล่าวหา ปธน. สหรัฐฯ เป็น "คนหลงตัวเอง"

ในหนังสือชื่อ "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" แมรีบอกว่า ลุงของเธอเป็น "คนหลอกลวง" และ "พวกชอบรังแกคนอื่น"