โรคผมร่วงเป็นหย่อม : "ชีวิตไม่สมบูรณ์แบบ แต่ฉันสามารถอ้าแขนรับมันได้"
"มันเหมือนกับคุณเสียตัวตนไป มองตัวเองในกระจกแล้วไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป"
ซาราเลนา แจ็คสัน ดารารายการเรียลิตี้และนักออกแบบแฟชั่นชาวอังกฤษ เปิดเผยชีวิตส่วนตัวให้คนติดตามหลายแสนคนได้เห็น
พอผมเธอเริ่มร่วงเมื่อหกสัปดาห์ก่อน เธอจึงต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต
"ตอนแรกฉันคิดจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดีย" เธอเล่าให้รายการวิทยุบีบีซี Radio 1 Newsbeat ฟัง "แรงกดดันกำลังทำให้ฉันพังทลาย"
แต่เธอตัดสินใจเล่นโซเชียลมีเดียต่อไป และเล่าให้ผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ฟังเรื่องอาการที่ผมเธอค่อย ๆ ร่วงเป็นหย่อม ๆ ขณะเธออาบน้ำ
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So I’d be lying if I told you I’m dealing with this amazing on a daily. 🥴 Each day is different. Some days I crumble and have to push myself mentally to not allow the image in the mirror to affect how I feel about myself. Other days I look in the mirror and embrace that Ive lost the majority of my hair and think what wig should I put on today. I think the hardest part of alopecia is being told to relax, don’t stress, it will come back and stressing won’t help. It’s a lot easier said than done as you don’t actually know if or how it will be if it does come back, and not stressing when your identity has changed so much is impossible. But it’s important to remember it’s okay to have down days, it’s okay to feel sorry for yourself sometimes as long as you then reflect on the positives and pick yourself back up. NO ONE is perfect, and imperfections are what makes us all unique whether that’s visible or not. As much as I want to spread a positive message I don’t want to disguise the difficulties of alopecia to make others question why they aren’t coping as well as I seem. I’ve hit highs of positivity but also major lows of rock bottom that I’d never thought my strong mind could able me to reach. Almost like being on a rollercoaster that won’t stop. That is life sometimes, so if you’ve got alopecia and you are reading this, be kind to yourself, you’re doing amazing and every test happens for a reason wether short term or long term. A huge thank you to all my socialites for sharing the awareness of my posts, it doesn’t go unnoticed 🙏🏽 my daily pep talk “you’ve got your sight, sound, limbs, health, family, friends, support network, and much more to be grateful for.. this is not going to beat me” ♥️👑 #alopeciaawarness #bekind
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ในช่วงเวลาแค่ห้าสัปดาห์ ผมเธอก็ร่วงจนหมด รวมถึงขนบนร่างกายส่วนอื่น ๆ ด้วย
"แพลตฟอร์มที่ฉันมีพูดถึงไลฟ์สไตล์ที่ฉันมีทุกอย่าง ดูดี ต่อผมแบบสวยที่สุด อะไรพวกนั้น"
อย่างไรก็ดี เธอบอกว่า ผลตอบรับที่เธอได้หลังออกมาแชร์ประสบการณ์อันเลวร้ายนี้ "ยอดเยี่ยมมาก"
"น่าเหลือเชื่อมากว่ามีผู้หญิงที่ส่งข้อความมาหาฉันมากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมร่วงจากการทำเคมีบำบัดหรือจากโรคผมร่วงเป็นหย่อม"
โรคผมร่วงเป็นหย่อม (alopecia) อาจมีสาเหตุมาจากความเครียด อาการป่วย หรือความผิดปกติบางอย่างของร่างกาย โรคผมร่วงเป็นหย่อมมีหลายประเภท และผมบางคนก็อาจงอกกลับคืนมาได้
ซาราเลนา ไม่รู้เลยว่าทำไมเธอถึงเป็นโรคนี้ และกำลังเข้ารับการตรวจว่าเธอเป็นโรคผมร่วงประเภทไหนกันแน่
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𝐓𝐨 𝐦𝐲 𝐚𝐥𝐨𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚 / 𝐡𝐚𝐢𝐫𝐥𝐨𝐬𝐬 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬.. 👑♥️🙏🏽 𝘚𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘢𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘭𝘺 𝘣𝘰𝘳𝘯... 𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘨𝘰 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘭𝘪𝘧𝘦. 𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦 𝘸𝘦 𝘨𝘳𝘰𝘸 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺. 𝘞𝘦 𝘮𝘰𝘷𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘸𝘢𝘳𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘰𝘶𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘥𝘴 𝘩𝘦𝘭𝘥 𝘩𝘪𝘨𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘯𝘨𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘥𝘦𝘯𝘪𝘦𝘥. 𝘈 𝘸𝘰𝘮𝘢𝘯 𝘸𝘩𝘰𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘶𝘳𝘷𝘪𝘷𝘦𝘥. 𝖬𝖺𝗅𝖾 𝗈𝗋 𝖿𝖾𝗆𝖺𝗅𝖾, 𝗁𝖺𝗂𝗋𝗅𝗈𝗌𝗌 𝗈𝗋 𝖺𝗅𝗈𝗉𝖾𝗂𝖼𝖺 - 𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐈𝐎𝐑𝐒 !!!! #baldisbeautiful #alopeciaawarenessmonth #alopeciaawareness #wearewarriors #keeponsmiling😊
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คิ้วและขนตาเธอเริ่มจะร่วงแต่ก็ยังไม่หายไปทั้งหมด
แม้ว่าจะไม่ใช่ "สไตล์" ที่อินฟลูเอนเซอร์มักจะนิยมเท่าไรแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะโกนหัวทั้งหมด
"ชีวิตไม่สมบูรณ์แบบ แต่ฉันสามารถอ้าแขนรับมันได้"
ตอนนี้ ซาราเลนาอยากให้อินฟลูเอนเซอร์คนอื่น ๆ จริงใจเปิดเผยเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในชีวิตมากขึ้น
"นี่คือเรื่องจริง และเป็นสิ่งที่ผู้หญิงกำลังเผชิญ บ่อยครั้งที่พวกเขาเล่นอินสตาแกรมและได้แต่เห็นชีวิตและผมของผู้หญิงคนอื่นที่สวยสมบูรณ์แบบ"
แม้ว่าเธอจะช่วยให้คนบนโลกออนไลน์คิดได้แง่บวกได้มากขึ้น แต่โรคผมร่วงเป็นหย่อมก็ทำให้เธอหมดความมั่นใจไปเยอะ เธอกังวลว่าแฟนจะไม่ชอบเธออีกต่อไป
"ไม่ห่วงที่คนอื่นจะมาเห็นเลยยกเว้นเขา ผมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่แสดงความเป็นผู้หญิง และฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะยังชอบฉันอยู่ไหม"
แต่เธอบอกว่า แฟนเธอให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมมาก
"เขาเรียกฉันว่ากีวี่น้อย ๆ ของเขาเพราะว่าหัวฉันมีขนปุกปุย"
อย่างไรก็ตาม บางวันเธอก็รู้สึกแย่มากจนไม่อยากออกไปไหน
"แต่ฉันรายล้อมโดยผู้คนที่ดีที่สุด และฉันก็พยายามจะคิดในแง่บวกไว้"
"ฉันไม่อยากให้คนมองฉันแล้วรู้สึกสงสาร"
"ฉันหัวล้าน และหัวล้านก็สวยได้ ชีวิตสั้นเกินไปกว่าที่จะมานั่งกังวลเรื่องผม"