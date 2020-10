เลือกตั้งเมียนมา : จากเผด็จการทหารสู่รัฐบาล “ขิงแก่” ของ ออง ซาน ซู จี

"แทบจะไร้วิสัยทัศน์แห่งอนาคตจากทุกฝักฝ่ายการเมืองของเมียนมา" คือ บทสรุป ที่ ดร. ตั้น เมี่ยน-อู (Thant Myint-U) อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติ และอดีตที่ปรึกษาของ พล.อ. เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมาปี 2011-2016 สรุปถึงสภาวะของประเทศ ไว้ในหนังสือเล่มล่าสุดของเขา The Hidden History of Burma: Race, Capitalism and the Crisis of Democracy in the 21st Century