ฌอน คอนเนอรี : ผู้รับบทเจมส์ บอนด์ ในภาพยนตร์พยัคฆ์ร้าย 007 เสียชีวิตในวัย 90 ปี

ผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ของเซอร์ฌอน รวมถึง ล่าตุลาแดง (The Hunt for Red October), ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 3 ตอน ศึกอภินิหารครูเสด (Indiana Jones and the Last Crusade) และ เดอะ ร็อก ยึดนรกป้อมมหากาฬ (The Rock)