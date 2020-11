คณะราษฎร 2563: แฟนคลับศิลปินเกาหลีผนึกกำลังขับเคลื่อนการประท้วงของเยาวชนไทย

ณัชพล เฉลยกุล วัย 24 ปี เพิ่งร่วมการเต้นเพลง Into the New World ของวงเกิลส์เจเนอเรชัน ในการชุมนุมประท้วงเมื่อไม่เร็ว ๆ นี้ ซึ่งเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ถูกหยิบมาขับร้องในการเดินขบวนของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่นำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดี ปัก กึน-เฮ เมื่อปี 2017