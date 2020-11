100 Women: ราชินีนักบู๊แห่งเอเชียกับความสำเร็จในฮอลลีวูดและการทำงานเพื่อสิทธิสตรี

มิเชล โหย่ว เป็นที่รู้จักในฐานะราชินีนักบู๊แห่งเอเชีย จากการแสดงภาพยนตร์แนวแอคชันของฮ่องกงหลายเรื่อง เช่น "Yes Madam!" หรือ "โอ้โห ซือเจ๊" และเรื่อง "Police story 3: Supercop" หรือ "วิ่งสู้ฟัด 3" ที่เธอได้ประชันบทบาทกับเฉินหลง ก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะได้แจ้งเกิดในระดับนานาชาติจากการสวมบทบาท "สาวบอนด์" ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ เรื่อง "Tomorrow Never Dies" หรือ "พยัคฆ์ร้ายไม่มีวันตาย" ในปี 1997 และมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ประสบความสำเร็จอีกมากมาย อาทิ "Crouching Tiger, Hidden Dragon" หรือ "พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก", และ "Crazy Rich Asians" หรือ "เหลี่ยมโบตั๋น" โดยในเร็ว ๆ นี้เธอกำลังจะมีผลงานในภาพยนตร์ "Avatar" ภาคต่อ และภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องใหม่ของค่ายมาร์เวล เรื่อง "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" หรือ "ชางฉีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงส์" ที่จะเข้าฉายในปีหน้า