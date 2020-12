ดิสนีย์ : แฮร์ริสัน ฟอร์ด นักแสดงวัย 78 เตรียมแสดงนำในภาพยนตร์ "อินเดียนา โจนส์" ภาค 5

ฟอร์ด เริ่มแสดงเป็นอินเดียนา โจนส์ ในภาคแรก "ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า" (Raiders of the Lost Ark) ในปี 1981 ตามด้วยปี 1984 "ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี" (Indiana Jones and the Temple of Doom) และ "ศึกอภินิหารครูเสด" (the Last Crusade) ในปี 1989 และภาคที่ 4 เมื่อปี 2008 "อาณาจักรกะโหลกแก้ว" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)