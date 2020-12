โควิด-19: สตรีมีครรภ์จะรับวัคซีนได้หรือไม่

ข้อมูลระบุว่าอย่างไร

ไฟเซอร์ระบุว่า ได้ทำตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (US Food and Drug Administration) ในการไม่ให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และที่กำลังให้นมลูกเข้าร่วมการทดลองวัคซีน ผู้หญิงเหล่านี้จะได้เข้าร่วมการทดลองก็ต่อเมื่อทางบริษัทได้ทำการศึกษาที่เรียกว่า ดาร์ต (Dart ย่อมาจาก developmental and reproductive toxicity ซึ่งแปลว่า ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการของร่างกาย) แล้วเสร็จ และมักจะมีการทำการศึกษานี้ในสัตว์