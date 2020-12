ไมเคิล ชีน ส่งคืนเครื่องราชฯ อังกฤษ เพื่อแสดงความเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้อย่างเต็มปาก

ชีนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษชั้น OBE (Officer of the Order of the British Empire) จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง เมื่อปี 2009 จากการสร้างคุณูปการต่อแวดวงการแสดงของเขา