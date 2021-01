ข่าวปลอม : บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ทำอะไรเพื่อ "ปิดปาก" ปธน.ทรัมป์ และผู้สนับสนุนของเขา

ไม่ใช่เรื่องใหม่

เธอยกตัวอย่างว่า บริษัทคลาวด์แฟลร์ (Cloudflare) ตัดสินใจถอนระบบที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ เดอะ เดลี สตอร์มเมอร์ (The Daily Stormer) ซึ่งสนับสนุนความคิดคนขาวเป็นใหญ่ ในปี 2017 และลบเว็บไซต์ 8chan ในปี 2019 หลังมือปืนเหตุกราดยิงที่รัฐเท็กซัสเมื่อปี 2019 ใช้เว็บไซต์นี้ในการเผยแพร่ข้อมูลก่อนก่อเหตุ

การระงับที่เป็นปัญหา

Trump's Twitter page on 8 January 2020

โควิด-19 ทำให้โซเชียลมีเดียเปลี่ยนไป

ที่มาของภาพ, WHITE HOUSE VIA TWITTER

มาในเดือน พ.ค. ทวิตเตอร์ใส่คำเตือนแนบไปกับทวีตของทรัมป์ที่พูดเรื่องการชุมนุมประท้วง Black Lives Matter ว่า "เมื่อการปล้นเริ่มขึ้น การยิงตอบโต้ก็จะเริ่มขึ้น" ("When the looting starts, the shooting starts")