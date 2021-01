จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ได้อาบน้ำนาน 5 ปี

ในปี 2020 นพ. ฮัมบลิน เล่าถึงประสบการณ์การทดลองไม่อาบน้ำนาน 5 ปี อย่างละเอียดไว้ในหนังสือที่ชื่อ Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less