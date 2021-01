โจ ไบเดน: โควิด-19 และม็อบเชียร์ทรัมป์ทำให้พิธีสาบานตน ปธน. สหรัฐฯ คราวนี้เปลี่ยนไปอย่างไร

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คืออะไร

พิธีของ โจ ไบเดน จะมีขึ้นเมื่อใด

การรักษาความปลอดภัยจะเป็นอย่างไร

ทรัมป์จะร่วมพิธีด้วยหรือไม่

โควิด-19 เปลี่ยนโฉมพิธีในปีนี้อย่างไร

ตั๋วร่วมงานหาได้ที่ไหน

ศิลปินคนไหนจะร่วมแสดงในพิธีนี้บ้าง

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนายบารัค โอบามา เมื่อปี 2009 มีราชินีเพลงโซลผู้เป็นตำนานอย่าง อารีธา แฟรงคลิน เป็นผู้ขับร้องบทเพลง My Country, 'Tis of Thee ที่สื่อถึงความรักชาติ ขณะที่บียอนเซขับขานเพลง At Last ให้แก่นายและนางโอบามา ในงานเลี้ยงฉลองรับตำแหน่ง