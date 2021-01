โจ ไบเดน: รู้จัก "อะแมนดา กอร์แมน" เมื่อกวีอายุน้อยที่สุด ก้าวขึ้นเวทีสาบานตนของผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่

กอร์แมนตีพิมพ์หนังสือรวมบทกวีเล่มแรก The One for Whom Food Is Not Enough (หนึ่งเดียวแด่ผู้ขาดแคลนอาหาร) เมื่อปี 2015 และกำลังจะตีพิมพ์หนังสือภาพประกอบบทกวี Change Sings (ความเปลี่ยนแปลงร้องเพลง) ภายในปีนี้