เหยียดเอเชีย : จากนักโทษคดีพยายามฆ่าสู่ผู้นำเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐฯ

แม็ค จัดการประท้วงชื่อ "They Can't Burn Us All" หรือ "พวกเขาไม่สามารถจุดไฟเผาพวกเราทั้งหมดได้" ทั่วประเทศท่ามกระแสต่อต้านชาวเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ