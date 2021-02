Clubhouse คืออะไร ทำไมถูกแบนในจีน

แอปพลิเคชันนี้คืออะไร

ช่องโหว่

บีบีซีมีโอกาสได้เข้าไปฟังบทสนทนาเหล่านี้ด้วย อย่างในห้องสนทนาที่ชื่อ "Everyone asks Everyone" เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน คนจากทั้งจีนและไต้หวันร่วมพูดคุยกันด้วยภาษาจีนกลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประโยชน์ของประชาธิปไตยในประเทศที่คนพูดภาษาจีน ความเป็นไปได้ที่จีนจะมาผนวกไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอย่างเป็นทางการ ไปจนถึงเรื่องส่วนตัว

เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว มีห้องสนทนาชื่อ "มีค่ายกักกันที่ซินเจียงหรือเปล่า" (Is there a concentration camp in Xinjiang?) ที่คนเข้าไปถกเถียงกันนานถึง 12 ชั่วโมง ฟรานซิส (นามสมมติ) ซึ่งเป็นผู้สร้างกลุ่มบอกกับบีบีซีว่า กลุ่มนี้ไม่ได้มีเพื่อตั้งคำถามว่าค่ายกักกันมีจริงหรือไม่ แต่เพื่อให้คนมีแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อนโยบายของจีนในเขตปกครองซินเจียง