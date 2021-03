โคลอี้ เจา สร้างประวัติศาสตร์ เป็นหญิงเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมลูกโลกทองคำ

เจาเกิดที่กรุงปักกิ่งของจีน แต่ปัจจุบันพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ภาพยนตร์เรื่อง Nomadland ถือเป็นผลงานเรื่องที่สามของเธอ ถัดจากเรื่อง Songs My Brothers Taught Me และ The Rider ปัจจุบันเธอเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The Eternals ซึ่งเป็นหนึ่งในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลที่กำลังจะออกฉายด้วย