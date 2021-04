โควิด-19 : ทางการรัสเซียทุ่มงบมหาศาลและดำเนินมาตรการพิเศษปกป้องปูตินจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เมื่อ 29 นาทีที่ผ่านมา

ทีมข่าวบีบีซีแผนกภาษารัสเซียได้คำนวณตัวเลขต่าง ๆ ที่ได้รับ และพบว่าสำนักอำนวยการประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Directorate of the President of the Russian Federation) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบบการทำงานของประธานาธิบดีดำเนินไปอย่างเรียบร้อยนั้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้ถึง 6.4 พันล้านรูเบิล (ราว 2.5 พันล้านบาท)