ภาพมื้ออาหารในจีนคว้ารางวัล พิงก์ เลดี้ ฟู้ด ช่างภาพแห่งปี 2021

เมื่อ 22 นาทีที่ผ่านมา

ภาพของครอบครัวที่ยังมีลูกเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่งในจีน กำลังมีความสุขกับการเตรียมมื้ออาหารที่บ้าน คว้ารางวัลใหญ่ภาพถ่ายอาหารในปีนี้

หลี่ หวยเฟิง คว้ารางวัล พิงก์ เลดี้ ฟู้ด ช่างภาพแห่งปี 2021 จากภาพที่ชื่อว่า Taste ซึ่งเขาถ่ายในเมืองหลีเฉิง มณฑลซานซี

ที่มาของภาพ, Li Huaifeng

คาโรไลน์ เคนยอน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ กล่าวว่า "ภาพนี้เป็นภาพที่มีความโดดเด่นทางเทคนิคด้านการใช้แสงและจัดวางองค์ประกอบภาพ"

"แต่สิ่งที่ยกระดับภาพนี้ให้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ ความลึกซึ้งของการเล่าเรื่องและอารมณ์"

"ภาพนี้ได้เล่าเรื่องราวของช่วงเวลาที่ต้องแยกตัวและใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านนาน 1 ปี ของครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ในชุมชนเล็ก ๆ"

"ภาพนี้อบอวลไปด้วยความรัก คล้ายกับภาพแม่พระและพระกุมาร (Madonna and Child)"

"ช็อตที่ยอดเยี่ยมนี้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่า การถ่ายภาพที่งดงามน่าจดจำไม่จำเป็นต้องเป็นภาพที่มาจากความตกตะลึงหรือความปั่นป่วน"

"ภาพที่สวยงามนี้เกาะกุมอยู่ในจิตใจ"

การประกวดปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว กรรมการได้คัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวด 10,500 ภาพ จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และได้มีการประกาศผลผู้ชนะในประเภทต่าง ๆ ผ่านการถ่ายทอดสดทางออนไลน์แล้ว

นี่คือผู้ชนะในการประกวดอีกหลายประเภท พร้อมกับคำบรรยายภาพของช่างภาพ

ประเภท Bring Home the Harvest: ชื่อภาพ Drying Okra ถ่ายโดย เอฟ ดีเล็ก อูยาร์ ประเทศตุรกี

ที่มาของภาพ, F Dilek Uyar คำบรรยายภาพ, "ดอกกระเจี๊ยบที่กำลังถูกตากอยู่ในเมืองโทคัตของตุรกี ผู้หญิงเก็บดอกกระเจี๊ยบมาจากทุ่ง แล้วนำมาร้อยด้วยเชือก จากนั้นก็นำไปตากเพื่อดอกแห้งเก็บไว้ใช้ในฤดูหนาว"

ประเภท Champagne Taittinger Wedding Food Photographer: ชื่อภาพ Many a Slip ถ่ายโดย จอห์น อาร์มสตรอง-มิลลาร์ ประเทศฝรั่งเศส

ที่มาของภาพ, John Armstrong-Millar คำบรรยายภาพ, "ปกติแล้ว งานแต่งงานมักจะดำเนินไปตามพิธีการ แต่การได้เก็บช่วงเวลาเมื่อมีเรื่องออกนอกแผนการที่กำหนดไว้ ก็เป็นเรื่องสนุกสนานมาก"

ประเภท Food Stylist Award: ชื่อภาพ Winteropulenz ถ่ายโดย มาร์ติน กรูเนอวาลด์ ประเทศเยอรมนี

ที่มาของภาพ, Martin Grünewald / Frank Weinert คำบรรยายภาพ, "ความอุดมสมบูรณ์ช่วงฤดูหนาว เต็มไปด้วยพืชผักผลไม้"

ประเภท Fujifilm Award for Innovation: ชื่อภาพ Making Rice Noodles ถ่ายโดย อับดุล โมมิน ประเทศบังกลาเทศ

ที่มาของภาพ, Abdul Momin คำบรรยายภาพ, "คนงานกำลังตรวจสอบว่าบะหมี่ได้ที่หรือยัง"

ประเภท Pink Lady Apple a Day: ชื่อภาพ Apple in Cake ถ่ายโดย นาตาเลีย โบกูโบวิช ประเทศโปแลนด์

ที่มาของภาพ, Natalia Bogubowicz คำบรรยายภาพ, "แอปเปิลอบที่ถูกหั่นเป็นชิ้นตามขวาง"

ประเภท Street Food: ชื่อภาพ Enjoying ถ่ายโดย เวียด วัน เจิ่น ประเทศเวียดนาม

ที่มาของภาพ, Viet Van Tran คำบรรยายภาพ, "เด็กหญิง 4 คน กำลังรับประทานของหวาน ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา แม้ว่าเรายังอยู่ในช่วงของการระบาดใหญ่"

ประเภท Marks & Spencer Food Portraiture: ชื่อภาพ Mulled Pears ถ่ายโดย แฮร์เรียต ฮาร์คอร์ต ประเทศออสเตรเลีย

ที่มาของภาพ, Harriet Harcourt คำบรรยายภาพ, "เทน้ำเชื่อมไวน์ผสมเครื่องเทศลงบนลูกแพร์ที่มีการเคี่ยวก่อนเสิร์ฟ"

ประเภท Student Food Photographer of the Year ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมถ่ายภาพ (Royal Photographic Society): ชื่อภาพ Beetroots Still Life ถ่ายโดย ซาราห์ บลันด์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

ที่มาของภาพ, Sarah Blandford คำบรรยายภาพ, "บีตรูตที่ปลูกเองอยู่ในกระทะทองแดง พร้อมนำไปปรุงอาหาร"

ประเภท Food Influencers: ชื่อภาพ Lumière d'automne ถ่ายโดย เดโบราห์ Deborah Trocchia, Italy

ที่มาของภาพ, Deborah Trocchia คำบรรยายภาพ, "ราชินีของเดือน"

ประเภท Winterbotham Darby Food for Sale: ชื่อภาพ Street Vendor ถ่ายโดย โจเซฟ พี สมิธ ประเทศมอลตา

ที่มาของภาพ, Joseph P Smith คำบรรยายภาพ, "หญิงสาวขายคาเพอร์ และอาหารหลายอย่าง จากรถเข็นริมทางในเมืองมาร์ซาชล็อกก์ หมู่บ้านประมงในมอลตา"

ประเภท World Food Programme Food for Life: ชื่อภาพ Drinking from Garbage ถ่ายโดย เอ็มดี. มาฮาบับ ฮอสเซน ข่าน ประเทศบังกลาเทศ