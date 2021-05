ชีวิตในเขตกักกันโควิดในกรุงพนมเปญของกัมพูชาเป็นอย่างไร

ในเขตพื้นที่สีแดง

ข้อมูลของศูนย์สมาพันธ์แรงงานและสิทธิมนุษยชน (Center for Alliance of Labor and Human Rights หรือ Central) ระบุว่า มีคนอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงของกรุงพนมเปญราว 120,000 คน