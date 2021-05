ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องคุมเข้มห้องปฏิบัติการที่หละหลวม หวั่นเปิดช่องก่อการร้าย

สหรัฐฯ เพิ่งประกาศว่า จะมีการตรวจสอบหาต้นตอของไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดรวมถึงความเป็นไปได้ที่ว่า อาจจะหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่น แม้ว่า WHO ระบุก่อนหน้านี้ในปีนี้ว่า ทฤษฎีนี้ "มีความเป็นไปได้น้อยมาก" แต่เราได้รู้แล้วว่า มีความเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อโรคมรณะหลุดออกมาได้

พ.อ. เฮมิช เด เบรตตัน-กอร์ดอน เป็นทหารที่ผันตัวมาเป็นนักวิชาการ เขาเคยเป็นผู้บัญชาการกรมร่วมนิวเคลียร์และรังสีวิทยา ชีววิทยาและเคมี (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment) ของอังกฤษ เขาเคยตรวจสอบผลกระทบโดยตรงของสงครามชีวภาพและเคมีโดยเฉพาะในอิรักและซีเรียมาแล้ว

มีการแบ่งห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับเชื้อโรคร้ายชนิดต่าง ๆ ตามกลุ่มความเสี่ยงอันตรายทางชีวภาพตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับเสี่ยงสูงสุด ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทั่วโลกถูกจัดอยู่ในระดับ 4 อยู่ราว 50 แห่ง หนึ่งในนั้นคือห้องปฏิบัติการพอร์ตัน ดาวน์ (Porton Down) ใกล้กับเมืองซาลิสเบอรี ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางเคมีและชีวภาพที่เป็นความลับสุดยอดของอังกฤษ

เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงทางชีววิทยา การวิจัยด้านอาวุธเคมีได้รับการควบคุมที่ดีกว่ามาก องค์กรห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons--OPCW) ก่อตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention) ในปี 1997 และมีสมาชิก 193 ประเทศ องค์กรนี้มีอำนาจในการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ไม่มีการพัฒนาและการวิจัยผิดกฎหมายเกิดขึ้น