อุรังอุตัง-จระเข้-หนู-ปลวก และสรรพสัตว์ในการประกวดภาพถ่ายสายธรรมชาติ

เมื่อ 19 นาทีที่ผ่านมา

ภาพนี้ถ่ายโดยช่างภาพชาวแคนาดา โธมัส วิจายัน และมีชื่อว่า "The World is Going Upside Down" หรืออาจแปลเป็นไทยได้ว่า โลกที่กลับหัวกลับหาง เอาชนะผลงานอื่นอีก 8,000 ชิ้นจากทั่วโลก ได้เงินรางวัล 2,500 ปอนด์ หรือราว 1.1 แสนบาท