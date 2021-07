โควิด-19 : สถานการณ์ระบาดในอังกฤษจะเป็นอย่างไรหลัง "วันเสรีภาพ" ที่ให้คลายล็อกดาวน์วันแรก

"ฤดูร้อนที่ยากลำบาก"

ข้อกังวลต่อ "วันเสรีภาพ"

เมื่อวานนี้ (18 ก.ค.) หนังสือพิมพ์อังกฤษหลายฉบับต่างตีพิมพ์ข่าวเรื่องความกังวลต่อการคลายล็อกดาวน์วันนี้ เดอะเมลออนซันเดย์ (The Mail on Sunday) อ้าง "แหล่งข่าววงใน" ที่คาดว่าครึ่งหนึ่งของคณะรัฐมนตรีจะต้องกักตัวในที่สุด ส่วนเดอะซันเดย์ไทมส์ (The Sunday Times) คาดว่าจะเกิดความโกลาหลขึ้น โดยยกตัวอย่างกรณีที่รถไฟฟ้าใต้ดินบางสายในกรุงลอนดอนที่ต้องหยุดทำการเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ต้องกักตัว