แม่น้ำโขง : ฮิวแมนไรท์วอทช์ชี้เขื่อนจีนในกัมพูชาของจีนเป็น "หายนะ" ทางสิทธิมนุษยชน

เมื่อ 9 ชั่วโมงที่แล้ว

ไบรอัน ไอเลอร์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์วิจัยสติมสัน และผู้เขียนหนังสือ Last Days of the Mighty Mekong บอกกับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ว่า เขื่อนขนาดใหญ่กว่า 400 แห่ง ที่สร้างบริเวณแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำโขงได้ทำลายวิถีการทำประมงในแม่น้ำสายใหญ่นี้เพราะเขื่อนได้ไปขวางเส้นทางว่ายน้ำอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาลของปลา และกำลังทำให้ทั้งภูมิภาคใกล้เผชิญวิกฤตด้านอาหาร