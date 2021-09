โลกร้อน : การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทำโลกมีวันที่อุณหภูมิร้อนจัดมากขึ้น 2 เท่า

ผลกระทบจากอากาศร้อนสุดขั้ว

การวิเคราะห์ของบีบีซีที่นำเสนอผ่านสารคดีชุด Life at 50C หรือ "ชีวิตที่ 50 องศาเซลเซียส" ได้สำรวจว่าอากาศร้อนรุนแรงจะส่งผลต่อคนทั่วโลกอย่างไร

ถาม-ตอบ วิธีการวิจัย

วิธีการวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ซีฮาน หลี่ จากคณะภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และ ดร.เซเก เฮาส์ฟาเธอร์ จากองค์กร Berkeley Earth and Carbon Brief และได้รับการประเมินจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts หรือ ECMWF)