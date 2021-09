เลือกตั้งรัสเซีย: พรรคการเมืองของ ปธน. วลาดิเมียร์ ปูติน คว้าชัยเลือกตั้ง ท่ามกลางข้อหาทุจริต

โทษตะวันตก

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1993 ที่ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe--OSCE) ไม่ได้มาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียบังคับใช้ข้อจำกัดหลายอย่าง