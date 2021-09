โควิด-19 : วัคซีน 241 ล้านโดสทั่วโลกอาจสูญเปล่า หากประเทศร่ำรวยไม่รีบบริจาค

เมื่อ 18 นาทีที่ผ่านมา

นายกฯ ไทยพูดอะไรในที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยโควิด

การประชุมสุดยอดว่าด้วยการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น (Global COVID-19 Summit : Ending the Pandemic and Building Back Better) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ที่ประธานาธิบดีไบเดนเป็นเจ้าภาพนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยในรูปแบบการประชุมทางไกล