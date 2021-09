อาร์. เคลลี : นักร้องเพลง “I Believe I Can Fly” ผู้ถูกตัดสินว่าผิดฐานขังเด็กสาวเป็นทาสทางเพศ

เมื่อ 50 นาทีที่ผ่านมา

เคลลีเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงทศวรรษ 1990 จากเพลงเช่น "Bump and Grind", "Ignition" และ "I Believe I Can Fly" จากปี 2004 ที่เขาเป็นที่รู้จักมากที่สุด