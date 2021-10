ผู้ชนะรางวัลภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ Nature Conservancy 2021

เมื่อ 37 นาทีที่ผ่านมา

อานูป ชาห์ ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายขององค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติประจำปี 2021 (Nature Conservancy 2021 Photo Contest) จากภาพกอริลลาที่ราบลุ่มตะวันตก (western lowland gorilla) กำลังเดินอยู่ท่ามกลางฝูงผีเสื้อในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ที่มาของภาพ, Anup Shah/TNC Photo Contest 2021

ภาพนี้มีชื่อว่า มาลุย (Malui) ได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศจากภาพที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 100,000 ภาพจาก 158 ประเทศ

นายอานูป จากสหราชอาณาจักร จะได้รับรางวัลเป็นชุดกล้องถ่ายภาพมูลค่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 135,000 บาท)

"ผมชอบภาพถ่ายที่ลากคุณเข้าไปอยู่ในภาพ" เบน โฟลด์ส ช่างภาพและนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกล่าว

"หน้า [ของกอริลลา] ฝืนทน หรือกำลังเบิกบาน ยากที่จะบอกได้ และผีเสื้อเหล่านั้นลากคุณเข้าไปตรงนั้น"

องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature Conservancy) เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ระดับโลกที่ทำงานอยู่ใน 72 ประเทศ และทุ่มเทในการอนุรักษ์ผืนดินและผืนน้ำที่ทุกชีวิตพึ่งพาอาศัย

องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ ระบุว่า ได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการหาทางออกในพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาที่ท้าทายต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นี่คือภาพที่ชนะจากหลากหลายประเภทในการประกวดภาพถ่ายนี้ พร้อมกับคำบรรยายภาพของช่างภาพ

ภาพชนะเลิศ ประเภทขวัญใจประชาชน (People's Choice) : หิ่งห้อย (Fireflies) โดย ประถาเมช กาเดคาร์ ประเทศอินเดีย

ที่มาของภาพ, Prathamesh Ghadekar/TNC Photo Contest 2021

ก่อนมรสุม หิ่งห้อยเหล่านี้จะบินมารวมตัวกันในบางภูมิภาคของอินเดีย พบเห็นได้ตามต้นไม้ไม่กี่ชนิด อย่างต้นนี้

ภาพนี้เป็นภาพที่ใช้ขาตั้งกล้องตั้งถ่ายภาพต้นไม้รวม 32 ภาพ แต่ละภาพเปิดหน้ากล้องนาน 30 วินาที รวมแล้วใช้เวลาในการเปิดหน้ากล้องนาน 16 นาที

ภาพชนะเลิศ ประเภทภูมิทัศน์ (Landscape) : แล้ง (Drought) โดย แดเนียล จี กรันวิลลี เมิงซู ประเทศบราซิล

ที่มาของภาพ, Daniel De Granville Manço/TNC Photo Contest 2021

ซากอัลลิเกเตอร์ปันตานัล (Pantanal alligator) บนผืนดินที่แตกระแหงริมทางหลวงทรานส์ปันตาเนรา ในรัฐมาทูกรอสซู ประเทศบราซิล

ภาพนี้ถ่ายด้วยโดรนในปี 2020 ในช่วงที่ปันตานัลได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรงที่สุดในปีที่แล้ว

ภาพรางวัลที่สอง ประเภทภูมิทัศน์ (Landscape) : เซอร์รา ดู มาร์ (Serra Do Mar) โดย เดนิส เฟอร์เรรา เนตทู ประเทศบราซิล

ที่มาของภาพ, Denis Ferreira Netto/TNC Photo Contest 2021

เขาบรรยายภาพว่า "ขณะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์บินผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อน ผมได้พบกับกลุ่มเมฆสีขาวที่ปกคลุมอยู่นี้ ทำให้ได้ภาพอันน่าอัศจรรย์ที่คล้ายกับหัวของไดโนเสาร์ภาพนี้"

ภาพรางวัลชมเชย ประเภทภูมิทัศน์ (Landscape) : สีสันของชีวิต (Life colour) โดย สก็อตต์ พอร์เทลลี ประเทศออสเตรเลีย

ที่มาของภาพ, Scott Portelli/TNC Photo Contest 2021

ในช่วงฤดูฝน อ่าวคาร์เพนทาเรียในเขตร้อนชื้นทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแม่น้ำลำธารที่คดเคี้ยวหลายสาย ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนสวยงามตามธรรมชาติ

ป่าชายเลนสีเขียวขจีตั้งอยู่บนผืนดินเลน น้ำขึ้นน้ำลงและน้ำฝนที่ตกลงมาหลายเดือนในแอ่งน้ำช่วยทำให้ผืนป่าแห่งนี้โดดเด่นขึ้น

ภาพชนะเลิศ ประเภทคนและธรรมชาติ (People and Nature) : ช่วยชีวิตอุรังอุตัง (Saving Orangutans) โดย อาลัง เชรอเดอร์ ประเทศเบลเยียม

ที่มาของภาพ, Alain Schroeder

ภาพนี้เป็นประจักษ์พยานการช่วยชีวิต การฟื้นฟู และการปล่อยตัวอุรังอุตังอินโดนีเซียตัวหนึ่ง

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์อุรังอุตังสุมาตรา (Sumatran Orangutan Conservation Programme) ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมของเบรนดา อุรังอุตังเพศเมียที่คาดว่า มีอายุ 3 เดือน ก่อนรับการผ่าตัด

อุรังอุตังกำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยในป่าเขตฝนที่ลดลง เนื่องจากอุตสาหกรรมป่าไม้ การปลูกปาล์มน้ำมัน การทำเหมือง และการล่าสัตว์

ภาพรางวัลที่สอง ประเภทคนและธรรมชาติ (People and Nature) : พายุทราย (Sandstorm) โดย ทอม โอเวอร์ออลล์ ประเทศออสเตรเลีย

ที่มาของภาพ, Tom Overall/TNC Photo Contest 2021

มัคคุเทศก์คนหนึ่งในทะเลทรายซาฮารากำลังฝ่าพายุทราย

ภาพรางวัลชมเชย ประเภทคนและธรรมชาติ (People and Nature) : ทางกลับบ้าน (The Way Home) โดย หมินเฉียง ลู่ ประเทศจีน

ที่มาของภาพ, Minqiang Lu/TNC Photo Contest 2021

ภาพชนะเลิศ ประเภทน้ำ (Water) : น้ำ (Water) โดย คาซี อาริฟูจามัน ประเทศบังกลาเทศ

ที่มาของภาพ, Kazi Arifujjaman/TNC Photo Contest 2021

ภาพรางวัลที่สอง ประเภทน้ำ (Water) : ว่ายน้ำ (Swimming) โดย โฮรัม เมนเนส ประเทศเม็กซิโก

ที่มาของภาพ, Joram Mennes/TNC Photo Contest 2021

คนกำลังว่ายน้ำ และนักดำน้ำทั้งที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ กำลังสนุกกับกิจกรรมใต้น้ำในแอ่งน้ำใต้ดิน

ภาพรางวัลชมเชย ประเภทน้ำ (Water) : ฟองน้ำแข็ง (Glacial bubbles) โดย ฮอร์เฮ อันเดรส มิราเกลีย

ที่มาของภาพ, Jorge Andrés Miraglia/TNC Photo Contest 2021

ธารน้ำแข็งในปาตาโกเนีย ประเทศอาร์เจนตินา แห่งนี้ เกิดขึ้นมาจากสะสมตัวของหิมะที่ถล่มติดต่อกันหลายครั้งและอัดตัวจนแน่น มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะไหลลงมาจากหุบเขา

ขณะที่มันไหลลงมา อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำแข็งละลาย ปลดปล่อยอากาศที่ติดอยู่ข้างในออกมา

ภาพชนะเลิศ ประเภทสัตว์ป่า (Wildlife) : ว่ายน้ำเชี่ยว (A turbulent swim) โดย บุดดิลินี เดอ ซอยซา ประเทศออสเตรเลีย

ที่มาของภาพ, Buddhilini de Soyza/TNC Photo Contest 2021

ฝนที่ตกลงมาไม่หยุดในเขตสงวนแห่งชาติมาไซ มารา (Masai Mara National Reserve) ประเทศเคนยา ทำให้แม่น้ำทาเล็ก (Talek River) เอ่อล้น

เสือชีตาห์เพศผู้ 5 ตัว รวมกลุ่มกันอย่างที่ปกติไม่ค่อยพบเห็น หรือที่เรียกว่า ทาโน โบรา (Tano Bora) กำลังพยายามที่จะข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวสายนี้

พวกมันทำท่าว่าจะล้มเหลว เราจึงรู้สึกดีใจ เมื่อพวกมันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้

ภาพนี้เป็นการย้ำเตือนให้เห็นถึงความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

ภาพรางวัลที่สอง ประเภทสัตว์ป่า (Wildlife) : ทานตะวัน (Sunflowers) โดย มาเทอุช เปียชัก ประเทศโปแลนด์

ที่มาของภาพ, Mateusz Piesiak/TNC Photo Contest 2021

เนื่องจากระดับน้ำที่สูง จึงไม่สามารถตัดดอกทานตะวันในทุ่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศโปแลนด์ได้

ในฤดูหนาว ทุ่งทานตะวันแห่งนี้ดึงดูดนกนับพันสายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นนกกรีนฟินช์ (greenfinch) นกโกลด์ฟินช์ (goldfinch) และนกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม (brambling)

ภาพรางวัลชมเชย ประเภทสัตว์ป่า (Wildlife) : การค้นหา (Searching) โดย โธมัส วิจายัน ประเทศแคนาดา

ที่มาของภาพ, Thomas Vijayan

มนุษย์เราควรจะคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะจามขวานลงบนต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ในบอร์เนียวและแย่งที่อยู่อาศัยของลิงขนาดใหญ่ชนิดนี้

อุรังอุตังเคยชินกับการอาศัยอยู่บนต้นไม้ และกินผลไม้ป่าเป็นอาหารอย่างลิ้นจี่ มังคุด และมะเดื่อ