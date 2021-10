14 ตุลา 2516 : เปิดรายงานลับทูตอังกฤษว่าด้วย "การปฏิวัติเดือนตุลาคม"

17 วัน หลังเหตุการณ์วันที่ 14 ต.ค. 2516 เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงเทพฯ ส่งบันทึกลับความยาว 6 หน้า ใช้ชื่อว่า "ประเทศไทย : การปฏิวัติเดือนตุลาคม" (Thailand: The October Revolution)ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกรุงลอนดอน เล่าถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์

2 เรื่อง "น่าประหลาดใจ"

ชนวนสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ขบวนการคอมมิวนิสต์มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่

จริงอยู่ที่เหตุการณ์ประท้วงสงบลงแบบฉับพลันหลังจากที่เหล่าผู้ประท้วงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการลาออกของสามทรราช แต่เดอ ลา แมร์ ก็ให้ความสำคัญกับ "อำนาจเร้นลับของพระมหากษัตริย์" (the mystic power of the Crown) ซึ่งเขาบรรยายว่า แทบจะไม่มีคนไทยคนไหนที่จะขัดพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความประสงค์ของพระองค์จะรับรู้ได้แม้กระทั่งก่อนที่มันจะปรากฏให้เห็น โดยเดอ ลา แมร์ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการที่บริษัทรถเมล์ขาว (รถเมล์นายเลิศ) ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การบริหารของท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรสาวของพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ได้เตรียมอาหารกลางวันหลายพันกล่องเพื่อนำไปเลี้ยงนักศึกษาผู้ประท้วง และเตรียมรถโดยสารประจำทางตามจุดต่าง ๆ ใกล้พื้นที่ที่มีความไม่สงบ พร้อมที่จะรับส่งกลับบ้าน