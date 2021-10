ประวัติศาสตร์จีน ส่งผลต่อวิธีคิดและมุมมองของสี จิ้นผิง ต่อโลกอย่างไร

หรือบางครั้งอาจจะหมายถึงการแข่งขันกับโลกก็ได้ อย่างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในกว่า 60 ประเทศ ทำให้เกิดการลงทุนขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกที่ไม่ได้รับเงินกู้จากชาติตะวันตก

วิถีขงจื๊อ

ศตวรรษแห่งความน่าอับอาย

พันธมิตรที่ถูกลืม

ในเวลาเดียวกันสงครามในยุคใหม่ก็อาจมีเป้าหมายในทางเผชิญหน้ายิ่งไปกว่านั้น โดยเมื่อปีที่แล้ว ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ก็ได้เห็นภาพยนตร์เรื่องใหม่หลายเรื่องที่มีเนื้อหารำลึกสงครามเกาหลีระหว่างปี 1950-1953 ซึ่งเป็นสงครามที่จีนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "สงครามต่อต้านอเมริกา" (War of Resistance to America)

ลัทธิมาร์กซ์

ไต้หวัน

เหมา ได้เปิดฉากโจมตีชายฝั่งไต้หวันในปี 1958 แต่หลังจากนั้นก็ละเลยดินแดนนี้ไป 20 ปี หลังจากสหรัฐฯ และจีนกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์กันในปี 1979 ก็มีข้อตกลงกันว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบว่า มีเพียงจีนเดียว (One China) แต่ไม่ได้ยอมรับว่ารัฐบาลจีนหรือรัฐบาลไต้หวันเป็นสาธารณรัฐอย่างถูกกฎหมาย

ศาสตราจารย์รานา มิตเทอร์ สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เขาเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์และการเมืองของจีนสมัยใหม่ หนังสือเล่มล่าสุดของเขาคือ China's Good War: How World War II Is Shaping a New Nationalism (อาจแปลได้ว่า สงครามแห่งความดีของจีน : สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อลัทธิชาตินิยมใหม่อย่างไร)