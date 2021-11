น้ำท่วม : กทม. "จะจมน้ำ" ย้อนดูคำเตือนจากรีนพีซและธนาคารโลก หลังปรากฏการณ์ทะเลหนุน

เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา

คำเตือน

ย้อนไปเมื่อเดือน มิ.ย. กรีนพีซตีพิมพ์รายงานความเสียหายทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแบบสภาวะสุดขีดใน 7 เมืองของเอเชียภายในปี 2573 หรือ ค.ศ. 2030 (The Projected Economic Impact of Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030) ซึ่งมีกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในนั้น