กัญชา : หญิงชาวตะวันตกเผยกัญชาช่วยให้ทำหน้าที่แม่ได้ดีขึ้น

เมื่อ 50 นาทีที่ผ่านมา

แบรนด์ ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Weed Mom: The Canna-Curious Woman's Guide to Healthier Relaxation, Happier Parenting, and Chilling TF Out ระบุว่า กัญชาช่วยให้เธอเข้มงวดเรื่องเวลาน้อยลง จนสามารถอ้อยอิ่งอยู่กับลูก ๆ ได้ แม้ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเข้านอน