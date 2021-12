ม.112 : เปิดใจ ภูมิ เอื้อชูเกียรติ ผู้แต่งเพลง "มาตรา 112 : กฎแห่งความลวงและการทรยศ"

เมื่อ 47 นาทีที่ผ่านมา

"ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับ Wasn't expecting it at all (ไม่ได้คาดคิดไว้เลย)" ภูมิ เอื้อชูเกียรติ หรือ "เจ" นักร้องนำและผู้ก่อตั้งวง Defying Decay วงร็อกสไตล์ "เมทัล" (metal) กล่าว

ภูมิกำลังเล่าให้บีบีซีไทยฟังถึงความรู้สึกเมื่อเพลง The Law 112: Secrecy and Renegades ของวงขึ้นติดชาร์ตเพลงร็อกที่มีสถานีวิทยุในสหรัฐอเมริกาเปิดมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 เมื่อช่วงกลางเดือน พ.ย. แซงเพลง The Chapeltown Rag ของวงดังอย่าง Slipknot และก็เป็นรองแค่เพลง Start The Healing ของวง Korn เท่านั้น