"ขวานดำ" ลัทธิแห่งความรุนแรงในไนจีเรียที่กลายเป็นแก๊งมาเฟียระดับโลก

เมื่อ 7 นาทีที่ผ่านมา

ในไนจีเรีย แก๊งขวานดำกำลังต่อสู้เพื่อชิงความเป็นใหญ่กับ "ลัทธิ" ศัตรูอื่น ๆ ที่มีชื่ออย่าง "เดอะไอเย" (the Eiye), "เดอะบัคเคอเนียร์ซ (the Buccaneers), "เดอะไพเรตส์" (the Pirates) และ "เดอะมาไฟต์" (the Maphites) ข้อความที่บีบีซีแปลมาจากภาษาพิดจินแอฟริกาตะวันตก (West African Pidgin) แสดงให้เห็นว่าสมาชิกแก๊งขวานดำคอยนับไว้ว่าได้สังหารศัตรูจากลัทธิอื่นไปแล้วกี่คน โดยนับราวกับเป็นผลการแข่งขันฟุตบอลในภูมิภาคต่าง ๆ