เจมส์ บอนด์ : ใครจะได้รับบทเจมส์ บอนด์ คนต่อไปหลังหมดยุคแดเนียล เครก

เมื่อ 48 นาทีที่ผ่านมา

16 ปีผ่านไป ถึงเวลาที่ต้องเฟ้นหาผู้ที่จะมารับบทเจมส์ บอนด์ สายลับอังกฤษผู้โด่งดังคนต่อไปหลังยุคของแดเนียล เครก กับภาพยนตร์ภาคสุดท้าย "No Time to Die" ที่เพิ่งออกฉายไป

นอกจากนี้ก็มี เจมี ดอร์แนน จากภาพยนตร์เรื่อง Fifty Shades of Grey ไคลฟ์ สแตนเดน จากซีรีส์เรื่อง Taken รวมถึง เฮนรี โกลดิง จากภาพยนตร์ Crazy Rich Asians ด้วย

นักแสดงที่โอคอนแนลบอกว่าอาจจะมีสิทธิ์ได้รับบทอันโด่งดังคนต่อไปได้แค่ โอลิเวอร์ แจ็คสัน-โคเฮน (จากเรื่อง The Invisible Man), แฮร์ริส ดิกคินสัน (จากเรื่อง The King's Man), จอร์จ แม็คเคย์ (จากเรื่อง 1917), แมตต์ สมิธ (จากเรื่อง Last Night in Soho), พอล เมสคัล (จากเรื่อง Normal People) และ นิโคลัส โฮล์ต (จากเรื่อง The Great)