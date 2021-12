คำบรรยายภาพ,

งานศิลปะจัดวางชื่อ "Together" โดยศิลปิน ลอเรนโซ ควินน์ ตั้งแสดงอยู่ใกล้มหาพีระมิดแห่งกีซา (Great Pyramid of Giza) ในกรุงไคโรของอียิปต์ เมื่อเดือน ต.ค. นิทรรศการ "Forever Is Now" ประกอบไปด้วยงานประติมากรรมหลายชิ้น ผลงานของศิลปินชาวอียิปต์และศิลปินร่วมสมัยจากต่างประเทศ จัดแสดงบริเวณที่ราบสูงกีซา