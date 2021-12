Don’t Look Up: หนังเสียดสีสังคมที่ระดมดาราดัง รวมทั้งเสียงวิจารณ์และคำชม

"Don't Look Up" ภาพยนตร์เสียดสีโดยเน็ตฟลิกซ์ที่นำแสดงโดย ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ และเจนนิเฟอร์ ลอเรนซ์ ได้รับทั้งเสียงชื่นชมและคำวิจารณ์

ภัยจากนอกโลก

ดอเรียน ลินสกีย์ เขียนในเว็บไซต์ของบีบีซีว่า Don't Look Up เป็นเรื่องแต่งประเภทหนึ่งที่มีมานานแล้วที่พูดถึงความเกรงกลัวของมนุษย์ต่อภัยคุกคามจากนอกโลก

ย้อนไปเมื่อปี 1839 เรื่องสั้น The Conversation of Eiros and Charmion ของเอดการ์ อลัน โพ พูดถึงหายนะที่โลกเผชิญหลังจากดาวหางดูดไนโตรเจนไปจากชั้นบรรยากาศโลก และในลักษณะคล้ายคลึงกัน เรื่องสั้น The Star ของ เอชจี เวลล์ส จากปี 1897 ก็พูดถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อนหลังจากที่ดาวหางโคจรผ่านโลกไป