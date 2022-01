อวกาศ: ทำไมหลายประเทศจึงมีภารกิจเดินทางไปดวงจันทร์ในปีนี้

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ภารกิจอาร์ทิมิส-1 (Artemis-1) และแคปสโตน (Capstone)

แคปสโตน (Capstone) ย่อมาจาก Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment ซึ่งหมายถึง การทดลองท่องอวกาศและปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบระบุตำแหน่งอัตโนมัติระหว่างโลกและดวงจันทร์ เป็นภารกิจบุกเบิกสำหรับโครงการอาร์ทิมิส

"เป้าหมายสูงสุดคือดาวอังคาร"

ภารกิจของอินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

องค์การสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น (Japanese Space Agency--JAXA) มีแผนที่จะส่งแลนเดอร์ซึ่งเป็นยานอวกาศที่แล่นลงจอดบนดวงจันทร์ ขึ้นไปบนดวงจันทร์ เม.ย. 2022 โดยมีชื่อว่า SLIM (ย่อมาจาก Smart Lander for Investigating the Moon หรือ แลนเดอร์อัจฉริยะเพื่อการสำรวจดวงจันทร์) มันจะสาธิตเทคนิคการลงจอดบนดวงจันทร์อย่างแม่นยำ และจะจดจำปล่องบนดวงจันทร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากระบบการจดจำใบหน้า กล้องโทรทรรศน์อวกาศ XRISM (ย่อมากจาก X-Ray Imagining and Spectroscopy Mission หรือ ภารกิจสเปกโตรสโคปและการถ่ายภาพเอกซเรย์) จะถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยานลำนี้ด้วย