โควิด : แพทย์ชี้ติดโควิดทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่ได้ผล

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ประเด็นถกเถียงผิด ๆ ระบาดในโลกออนไลน์

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป (European Centre for Disease Control and Prevention หรือ ECDC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ประเมินว่า นับแต่เริ่มดำเนินโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ก็ช่วยรักษาชีวิตของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปใน 33 ประเทศทั่วยุโรปได้ถึง 470,000 ราย