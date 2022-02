รัสเซียเตรียมซ้อมรบ ขณะสหรัฐฯ อ้างรัสเซียประจำการกองกำลังเกือบ 190,000 นายใกล้ยูเครนแล้ว

อย่างไรก็ดี นายไมเคิล คาร์เพ็นเตอร์ ทูตสหรัฐฯ ประจำองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) บอกว่า สหรัฐฯ ประเมินว่ารัสเซียประจำการทหารทั้งภายในและใกล้พรมแดนยูเครนแล้ว 169,000-190,000 นาย