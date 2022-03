รัสเซีย ยูเครน : รัสเซียค้าขายกับจีนมากแค่ไหน จะทดแทนการค้ากับชาติตะวันตกได้ไหม

เมื่อ 28 นาทีที่ผ่านมา

การคว่ำบาตรจะกระทบการค้าของรัสเซียหรือไม่

รัสเซียมีระบบโอนเงินที่เรียกว่า System for Transfer of Financial Messages หรือ STFM ขณะที่จีนมีระบบ Cross-Border Interbank Payment System หรือ CIPS ซึ่งต่างใช้เงินสกุลของตนเอง