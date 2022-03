รัสเซีย ยูเครน : อาวุธเคมีคืออะไร และมีโอกาสแค่ไหนที่รัสเซียจะใช้ในยูเครน

ยูเครนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลระบุว่า เหล่านักวิทยาศาสตร์ที่นั่นล้วนทำงานเพื่อปกป้องประชาชนจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น โควิด-19 แต่ในภาวะที่ประเทศกำลังตกอยู่ในห้วงสงคราม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้ขอให้ยูเครนทำลายเชื้อก่อโรคอันตรายต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในห้องแล็บเหล่านี้

องค์การห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons หรือ OPCW) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้อาวุธเคมีทั่วโลก มีหน้าที่ป้องกันการแผ่ขยายของอาวุธเคมี และเฝ้าระวังการใช้อาวุธชนิดนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย