รัสเซีย ยูเครน : การกระทำใดถือว่าเข้าข่าย “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”

คำนิยาม และข้อถกเถียง

นายอแลง เดสเตกซ์ อดีตเลขาธิการองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Medecins Sans Frontieres หรือ MSF) ระบุในหนังสือที่เขาเขียนเรื่อง Rwanda and Genocide in the 20th Century ว่า "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สามารถแยกแยะออกจากอาชญากรรมอื่น ๆ ได้จากแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง"