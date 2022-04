สัญญาณไฟฟ้าของเห็ดราคล้ายภาษามนุษย์ นักวิจัยคาดรู้จักใช้คำศัพท์สื่อสารถึง 50 คำ

ล่าสุดศาสตราจารย์แอนดรูว์ อดามัตสกี และคณะนักวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันตกแห่งอังกฤษ (University of the West of England) ได้ทำการวิเคราะห์แบบแผนทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณไฟฟ้าจากเห็ดราบางชนิด จนพบว่ามันมีความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างอย่างมากเมื่อเทียบกับคำพูดของมนุษย์