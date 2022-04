รัสเซีย ยูเครน : กลุ่มเฟซบุ๊กลึกลับที่คอยสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

บีบีซีร่วมสืบค้นเรื่องนี้กับสถาบันเพื่อการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ (Institute for Strategic Dialogue - ISD) ซึ่งพบว่า มีกลุ่มเฟซบุ๊กสนับสนุนปูตินที่เปิดให้เข้าถึงแบบสาธารณะอยู่ 10 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งมีชื่อว่า "Vladimir Putin - Leader of the Free World" หรือ "วลาดิเมียร์ ปูติน - ผู้นำแห่งโลกเสรี" เนื้อหาในกลุ่มเหล่านี้พยายามจะสรรเสริญผู้นำรัสเซียโดยโพสต์เนื้อหาหลายภาษาด้วยกัน อาทิ อังกฤษ รัสเซีย เปอร์เซีย อารบิก และเขมร