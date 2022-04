นักประวัติศาสตร์เผยพระอารมณ์ขันของควีน เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 96 พรรษา

นักล้อเลียนตัวฉกาจ

โรเบิร์ต ลาซีย์ นักประวัติศาสตร์หลวงซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้สร้างละครซีรีส์ดัง "เดอะคราวน์" (The Crown) เผยว่าควีนนั้นเป็นนักล้อเลียนปล่อยมุกตลกตัวฉกาจ เมื่อประทับอยู่เป็นการส่วนพระองค์กับผู้รับใช้ใกล้ชิดและพระบรมวงศานุวงศ์ ว่ากันว่าทรงเลียนเสียงและบุคลิกของนายบอริส เยลต์ซิน อดีตผู้นำรัสเซียได้เหมือนมาก ทั้งยังทรงทำท่าทางล้อเลียนนักการเมือง นักบวช และตัวละครในโทรทัศน์ได้อย่างน่าขบขันยิ่ง

ใช้ไหวพริบปล่อยมุกประชดเสียดสี

คาเรน ดอลบี ผู้เขียนหนังสือ "ไหวพริบอันร้ายกาจของควีน" (The Wicked Wit of Queen Elizabeth II) บอกว่าชื่นชอบเรื่องขำขันเกี่ยวกับพระองค์เรื่องหนึ่งอย่างมาก

ควีนทรงโปรดทอดพระเนตรละครตลกทางโทรทัศน์หลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ครอบครัวกุมาร์บ้านเลขที่ 42" (The Kumars at No. 42) นอกจากนี้ยังทรงชื่นชอบนักจัดรายการวิทยุผู้ล่วงลับ เซอร์เทอร์รี โวแกน ผู้เปี่ยมอารมณ์ขันอีกด้วย