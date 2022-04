ภาพพ่อค้าขายเคบับในแคชเมียร์ ชนะการประกวดภาพถ่ายอาหาร "พิงค์ เลดี้ ฟู้ด โฟโตกราเฟอร์" ประจำปี 2022

ที่มาของภาพ, Debdatta Chakraborty

ภาพพ่อค้าขายเคบับอยู่หน้าเตาควันโขมงในแคชเมียร์คว้ารางวัลชนะเลิศในงานประกวดภาพถ่ายอาหาร "พิงค์ เลดี้ ฟู้ด โฟโตกราเฟอร์" ประจำปี 2022

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนี้เป็นของช่างภาพชาวอินเดียนามว่าเดบดัตตา จักราบอร์ตี ซึ่งถ่ายจากย่านขายอาหารริมทางที่แสนวุ่นวายในยามค่ำคืนที่เมืองศรีนาคา ในแคว้นแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอินเดีย

จักราบอร์ตีจับภาพพ่อค้าขายวาซวาน เคบับ ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของแคชเมียร์ กำลังปรุงอาหารอยู่หน้าเตาควันโขมงที่ร้านอาหารริมทาง เขาตั้งชื่อภาพนี้ว่า "เคบับบิยานา"

"โลกทุกวันนี้ เราปรารถนาความอบอุ่นและความรักมากกว่าที่เคย" คาโรไลน์ เคนยอน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งรางวัลนี้กล่าว "และภาพนี้ก็ตอบโจทย์นั้น กลุ่มควันโอบล้อมอย่างงดงาม แสงสีทอง และสีหน้าที่สื่อถึงอารมณ์ของพ่อค้าขณะเตรียมอาหารให้ลูกค้า"

"สะเก็ดไฟปลิวว่อนอยู่เหนือไม้ปิ้งที่ราวกับกำลังส่งกลิ่นหอมลอยออกมาจากภาพ ทำให้เราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและกลิ่นหอมยั่วน้ำลาย"

"ช่างเป็นภาพที่นุ่มนวลแต่มีพลัง ช่วยปลอบประโลมจิตวิญญาณของเรา"

มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดในงานนี้หลายพันภาพจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

นี่คือผู้ชนะในการประกวดอีกหลายประเภท พร้อมกับคำบรรยายภาพของช่างภาพ

ประเภท Champagne Taittinger Wedding Food Photographer: ชื่อภาพ Traditional Skill ถ่ายโดย Chen Ying ประเทศจีน

ที่มาของภาพ, Chen Ying คำบรรยายภาพ, ภาพนี้ถ่ายในบ้านของครอบครัวเกษตรกรที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สมาชิกในครอบครัวกำลังช่วยกันทำขนมสำหรับวันตรุษจีน

ประเภท Food at the Table: ชื่อภาพ Putting On The Ritz ถ่ายโดย John Carey สหราชอาณาจักร

ที่มาของภาพ, John Carey คำบรรยายภาพ, ศิลปะการปรุงอาหารที่โต๊ะเป็นความโดดเด่นของภัตตาคาร The Ritz

ประเภท Fujifilm Award for Innovation: ชื่อภาพ Central Park ถ่ายโดย Yuliy Vasilev บัลแกเรีย

ที่มาของภาพ, Yuliy Vasilev คำบรรยายภาพ, ยูลิ วาซิเลฟ ช่างภาพที่ถ่ายภาพนี้กำลังทำโครงการที่เรียกว่า "ฟู้ดโทเปีย" หรือโลกจิ๋วที่สรรค์สร้างขึ้นจากอาหาร

ประเภท The Claire Aho Award for Women Photographers: ชื่อภาพ At The Table ถ่ายโดย Marguerite Oelofse แอฟริกาใต้

ที่มาของภาพ, Marguerite Oelofse คำบรรยายภาพ, ภาพถ่ายที่บันทึกมรดกทางวัฒนธรรมของแอฟริกาใต้ ช่างภาพสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่ดูคล้ายภาพวาดที่มีมิติด้วยการใช้สีที่เข้ม รูปทรงและพื้นผิว ซึ่งเป็นสามองค์ประกอบที่สะท้อนความหลากหลายในวัฒนธรรมแอฟริกาใต้

ประเภท On the Phone: ชื่อภาพ Drying Stockfish ถ่ายโดย Kasia Ciesielska-Faber สหราชอาณาจักร

ที่มาของภาพ, Kasia Ciesielska-Faber คำบรรยายภาพ, ราวตากปลาค็อดเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปในหมู่เกาะโลโฟเทนของนอร์เวย์ ชาวบ้านจะนำปลาค็อดมาตากแห้งเพื่อเป็นการถนอมอาหาร โดยไม่ต้องทาเกลือหรือรมควันช่วย เพราะอุณหภูมิที่นี่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ประเภท Politics of Food: ชื่อภาพ Where Dreams Fly Away ถ่ายโดย K M Asad บังกลาเทศ

ที่มาของภาพ, K M Asad คำบรรยายภาพ, เด็กหญิงตัวน้อยถือภาชนะมารองน้ำที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในเมืองธากาของบังกลาเทศ ชาวสลัมเข้าถึงน้ำสะอาดได้แค่วันละสองรอบในเวลาเช้าและเย็นเท่านั้น

ประเภท Food Stylist Award: ชื่อภาพ Summer Veg Tart ถ่ายโดย Carolin Strothe เยอรมนี

ที่มาของภาพ, Carolin Strothe คำบรรยายภาพ, เฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยทาร์ตผักแสนสวย ที่ประกอบไปด้วยมอสซาเรลลา ฟีต้า มะเขือเทศ ถั่ว ต้นหอมและคอร์นฟลาวเวอร์

ประเภท Young (10 and under): ชื่อภาพ Processing Fish ถ่ายโดย Rupkotha Roy Barai บังกลาเทศ

ที่มาของภาพ, Rupkotha Roy Barai คำบรรยายภาพ, หญิงชาวบ้านกำลังช่วยกันทำปลาที่จับมาจากแหล่งน้ำในหมู่บ้าน

ประเภท Errazuriz Wine Photographer of the Year - Overall Winner: ชื่อภาพ Gathering Prunings on Corton Hill ถ่ายโดย by Jon Wyand สหราชอาณาจักร

ที่มาของภาพ, Jon Wyand คำบรรยายภาพ, งานตัดแต่งกิ่งในฤดูหนาว ณ ไร่องุ่นที่คอร์ตันฮิลล์ เบอร์กันดี

ประเภท One Vision Imaging Cream of the Crop: ชื่อภาพ Carrot Field Forever ถ่ายโดย Paolo Grinza and Silvia Vaulà อิตาลี

ที่มาของภาพ, Paolo Grinza and Silvia Vaulà คำบรรยายภาพ, ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพชุดภายใต้คอนเซ็ปต์ "ทำด้วยมือ" ของภัตตาคาร Etiko Bistrot ในเมืองตูริน อิตาลี

ประเภท Pink Lady Food Photographer of the Year (South East Asia): ชื่อภาพ Anchovy Catching ถ่ายโดย Thien Nguyen Ngoc เวียดนาม

ที่มาของภาพ, Thien Nguyen Ngoc คำบรรยายภาพ, ภาพมุมสูงของเรือประมงเวียดนามที่ลอยลำอยู่กลางทะเลขณะลากอวนจับปลากะตัก ปลากะตักเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการทำน้ำปลา ซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ในสำรับของชาวเวียดนาม