เมต กาลา : รวมแฟชั่นของเหล่าคนดังในงานเดินพรมแดงการกุศลปี 2022

เมื่อ 35 นาทีที่ผ่านมา

แนวคิดในการจัดงานปีนี้คือ In America: An Anthology of Fashion (ในอเมริกา : กวีนิพนธ์แห่งแฟชั่น) โดยบรรดาคนดังได้แรงบันดาลใจจากยุคทองชุบ (Gilded Age) ซึ่งเป็นยุคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างรวดเร็วในช่วงปลายศตวรรษที่ 19